Ongelukkige Courtois lijdt met Chelsea eerste puntenverlies van het seizoen

Bavo Boutsen

11/09/16 - 18u58

Fer duwt de 2-1 met de nodige moeite voorbij Courtois. © reuters.

Chelsea heeft voor het eerst in het tijdperk Conte puntenverlies geleden. In en tegen Swansea bleven de Blues steken op een 2-2-gelijkspel. Na een goede eerste helft leek er niet aan de hand, maar op het uur zette twee goals van de thuisploeg de wedstrijd plots volledig op zijn kop. In het slot zette opnieuw Costa de score dan weer in evenwicht. Chelsea verdiende absoluut beter, maar moet zich dus toch tevreden stellen met een punt. Manchester City is na vier speeldagen de enige overgebleven ploeg met 12 punten.