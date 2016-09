'Bokser' Mignolet komt gehavend uit strijd met Leicester: "Mijn neus staat nu misschien meer recht"

Door: Mike De Beck

10/09/16 - 22u10

Club Brugge mag dan wel in een mindere vorm zitten, ook bij Leicester City draait het niet zoals het hoort. Op het veld van Anfield Road onderging de Engelse landskampioen de wet van de sterkste en keek het na 95 minuten voetballen tegen een 4-1-nederlaag aan. Claudio Ranieri en de zijnen strijken woensdag met vier punten uit evenveel wedstrijden uit de Premier League in Brugge neer. Ook Mignolet deelde in de klappen. Het sluitstuk van Liverpool botste ongemeen hard met Robert Huth, maar kon er na de wedstrijd op Instagram wel om lachen.

"Ze zeiden altijd al dat ik een beetje op Ivan Drago lijk, ik wilde het nooit geloven #mijnneusstaatnumisschienmeerrecht", plaatste 'Big Si' een bericht op Instagram. Toegegeven met een kleine wonde boven zijn rechteroog heeft onze landgenoot wel iets weg van de Rusissche tegenspeler van Rocky Balboa uit de film Rocky IV.



Mignolet kreeg dan ook heel wat klappen te verwerken tijdens zijn partij waarin The Reds nochtans de maat namen van Leicester. Want de Engelse landskampioen kijkt Liverpool duidelijk niet graag in de ogen. 19 keer wonnen de Reds van een Premier League-club die net met de titel mocht pronken. Ook vandaag bleef de kampioen niet buiten schot. Het was de Braziliaan Roberto Firmino die met een viriele beweging het bal opende. Na een diepe pass nam hij het leer knap aan om vervolgens Kasper Schmeichel tegenvoets te grazen te nemen.



Cadeau van Lucas

De twee generaals die Leicester City vorig seizoen naar de titel loodsten, werden vandaag nauwelijks in het spel betrokken. Op het halfuur leek de wedstrijd dan eigenlijk al helemaal gespeeld. Daniel Sturridge werd op weg gezet naar de kooi en had een geniaal hakje in petto om Sadio Mané de 2-0 op een schoteltje aan te bieden. Lucas Leiva had te doen met de Engelse kampioen en gaf dan maar prompt een assist aan Jamie Vardy die het cadeau gretig uitpakte. Daar ging even het licht uit bij de Braziliaan. Lees ook Spurs-Belgen hebben geen problemen met Stoke, Defour en Benteke openen conto

De eerste van Benteke voor Palace bleef onder toeziend oog van kleine broer niet lang uit



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news.