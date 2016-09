Dit is waarom Sterling en niet Hazard met trofee van Speler van de Maand mag pronken

Door: Mike De Beck

9/09/16 - 19u31 Bron: Belga

Eden Hazard de speler van de maand augustus in de Premier League? Als we afgaan op de poll die op het Twitteraccount van de Engelse competitie werd gehouden mocht de Rode Duivel meer dan verdiend de trofee in ontvangst nemen. Na enkele misverstanden was het dan toch Raheem Sterling die met de trofee mag pronken.