Ex-speler van Barcelona vol zelfvertrouwen: "Ben even goed als Ronaldo en Messi"

Thomas Lissens

8/09/16 - 13u10

Alexis Sanchez speelt sinds 2014 voor Arsenal. © photo news.

Chili won afgelopen zomer de Copa América en dat heeft duidelijk voor een vertrouwensboost gezorgd bij Alexis Sanchez. In een interview met de Spaanse website Sport vergelijkt de winger van Arsenal zichzelf immers met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. "Ik beschik over dezelfde kwaliteiten als hen."

Sanchez speelde tussen 2011 en 2014 aan de zijde van Messi bij FC Barcelona. Twee jaar geleden trok hij van de Spaanse topclub naar Arsenal, waarvoor hij in 68 competitiewedstrijden dertig keer de weg naar doel vond.



"Met het niveau dat ik nu haal, kan ik mijn voet naast die van de beste voetballers op deze planeet zetten. Ik denk niet dat ik voor iemand moet onderdoen, dus ook niet voor Ronaldo en Messi. We hebben dezelfde intrinsieke kwaliteiten."



Een blik op de cijfers toont echter aan dat Sanchez niet in de buurt van de statistieken van Ronaldo en Messi komt. Ronaldo scoorde vorig seizoen in 36 competitiewedstrijden 35 goals en Messi deed de netten 26 keer trillen in 33 La Liga-duels. Sanchez trad vorig jaar dertig keer aan in de Premier League en hij kwam niet verder dan dertien doelpunten.