Premier League-icoon ziet maar drie wereldvoetballers in Engeland en er is een Rode Duivel bij

De interlands zijn nog niet verteerd of komend weekend wordt er alweer gevlamd in de Premier League. Op zaterdag staat er meteen een hete derby op het programma, met name die tussen Manchester United en Manchester City. En Paul Scholes ziet het behoorlijk somber in voor zijn ex-club in het rood want volgens de roodharige ex-middenvelder van 'The Red Devils' heeft José Mourinho geen enkele topvoetballer in zijn rangen.

Een straffe uitspraak gezien de transfers van Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic en de 41-jarige Scholes draait het mes nog wat dieper in de wonde met de stelling dat Man City wél over spelers van wereldklasse beschikt. Hij ziet er zelfs drie en daar is ook een Belg bij. Het gaat om Sergio Agüero, David Silva en Kevin De Bruyne. "Naast die drie beschikken we in Engeland niet over de beste voetballers, die zitten allemaal in andere competities. Er is echt nood aan een kwaliteitsinjectie in de Premier League", oordeelt de man die onder de hoede van Alex Ferguson maar liefst elf titels mocht vieren met Manchester United.



"Geen Messi of Neymar"

Waar zitten al die vedetten dan wel? Scholes windt er geen doekjes om: "Die zitten in Spanje of bij Bayern München en Juventus. We worden in Engeland wel gelinkt aan topspelers zoals Gareth Bale, maar we hebben ze niet meer. Je ziet bij ons nooit een Lionel Messi of een Neymar opduiken." Woorden die zeker op Old Trafford pijn zullen doen want Mourinho mocht flink de portefeuille opentrekken om de ploeg gevoelig te versterken. Aan de Portugese topcoach en zijn team om te bewijzen dat ze wel degelijk over superieure kwaliteiten beschikken. Afspraak zaterdag om half twee in het 'Theatre of Dreams'.