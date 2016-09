Hallucinant: Chelsea heeft dit seizoen alweer een enorm leger huurlingen uitgestuurd

Thomas Lissens

3/09/16 - 15u24

video 38. Zoveel spelers leent Chelsea dit seizoen uit aan andere voetbalclubs over de hele wereld. Daarmee kunnen de Blues bijna vier extra teams samenstellen. Charly Musonda Jr. is een van de spelers die officieel eigendom is van de Londense topclub, maar zijn strepen verdient bij een ander team.

Het is geen geheim dat kapitaalkrachtige topclubs als Chelsea proberen om talentvolle jongeren, zoals Musonda, vroeg en voor een zacht prijsje naar Londen te halen. Om hen dan ervaring te laten opdoen in een eerste elftal, lenen de Blues de youngsters uit aan andere clubs waar ze meer kans maken op speelminuten.



En dan zijn er ook nog de spelers die zich niet hebben kunnen doorzetten in de hoofdmacht van Chelsea, zoals Loïc Rémy (Crystal Palace), Juan Cuadrado (Juventus) of Christian Atsu (Newcastle). Zij worden uitgeleend in de hoop dat ze zich in de kijker spelen en zo hun marktwaarde doen stijgen. Andere spelers moéten dan weer worden uitgeleend omdat ze door de strenge Engelse wetten geen kans maken op een werkvergunning over het Kanaal.



Het is een werkwijze die vraagtekens opwerpt, maar toch is ze volledig legaal. Daarom lijkt het er niet op dat Chelsea zijn strategie snel zal aanpassen.