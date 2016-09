Denayer en Januzaj krijgen Victor Anichebe als ploegmaat bij Sunderland

Thomas Lissens

2/09/16 - 23u38 Bron: Belga

© Twitter Sunderland.

Sunderland heeft zich versterkt met de Nigeriaanse aanvaller Victor Anichebe. Dat bevestigt het Premier League-team op zijn website.

De 28-jarige international zat zonder club nadat zijn contract bij West Bromwich deze zomer afliep. Hij voetbalde er sinds 2013.



Bij Sunderland wordt Anichebe herenigd met David Moyes, met wie hij al samenwerkte bij Everton. "Ik had enkele opties in Engeland en Europa maar de aanwezigheid van Moyes heeft me over de streep getrokken", legt Anichebe, die voor een seizoen tekende, uit. "Hij kent mij vanbinnen en vanbuiten en kan het beste uit me halen."



Anichebe wordt bij de Black Cats ploegmaat van Adnan Januzaj (uitgeleend door Manchester United) en Jason Denayer (uitgeleend door Manchester City).