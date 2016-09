Kompany stilaan wedstrijdfit

Door: redactie

Vincent Kompany staat dicht bij zijn terugkeer. De Rode Duivel, out sinds mei met een afgescheurde spier in de quadriceps, traint al een tijdje opnieuw mee bij Manchester City, maar lijkt stilaan weer wedstrijdfit. Kompany speelde in een oefenmatch achter gesloten deuren op het oefencentrum van City twee keer 25 minuten mee. En de kapitein doorstond die zonder problemen - dat moet hem een boost geven met het oog op zijn comeback. Toch wordt Kompany nog niet terug verwacht voor de Manchesterderby, volgende week zaterdag. Nadien hoopt Guardiola opnieuw op zijn Belgische verdediger te kunnen rekenen.