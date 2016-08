Broederliefde: Christian Benteke koopt broer vrij en neemt hem mee naar... Crystal Palace

Door: Pieter-Jan Calcoen

Broederliefde, het bestaat wel degelijk. Rode Duivel Christian Benteke (25) heeft zijn broer Jonathan (21) eigenhandig vrijgekocht bij Zulte Waregem - 't kostte hem hoogstens 100.000 euro. En nu staat Jonathan op het punt te tekenen bij Crystal Palace, de club van... Christian.

Intussen naderde het einde van de transfermarkt en bleef belangstelling uit. Christian tastte daarom alsnog in de portefeuille. Zulte Waregem bereikte een akkoord met de entourage van de Benteke's en verbrak het contract van Jonathan in onderling overleg. Volgens Engelse bronnen kreeg de fusieploeg tussen de 50.000 en 100.000 euro in ruil. Jonathan werd op die manier een vrije speler, wat het veel makkelijker moest maken om een nieuwe club te vinden. Maar dat blijkt niet nodig, want ook daar heeft Christian aan gedacht.