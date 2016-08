Premier League-clubs overschrijden voor het eerst de magische kaap van 1 miljard

Door: redactie

Mustafi vertrok voor miljoenen naar Arsenal, waardoor de 1 miljard-grens werd gepasseerd © pro shots.

Alle clubs uit de Premier League hebben voor het eerst samen meer dan een miljard Britse pond (omgerekend 1,18 miljard euro) uitgegeven aan het kopen van nieuwe spelers in de transferperiode. Dat bedrag werd vandaag, op de laatste dag van de transferperiode, geregistreerd door BBC. Het oude record stond op 870 miljoen pond en werd pas vorige zomer gevestigd. Arsenal zorgde ervoor dat de kaap werd gerond. De 'Gunners' gaven gisteren samen zo'n 60 miljoen uit aan Lucas Perez en Shkodran Mustafi.



Door de gigantische deal met betaalzender Sky over de uitzendrechten is er voor de ploegen uit de Premier League meer geld dan ooit beschikbaar. Wellicht zal dit record dan ook niet lang stand houden.