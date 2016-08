Oplossing voor Rode Duivel op overschot: Chadli voor 15 miljoen euro naar West Brom

Door: Glenn Bogaert

De bij Tottenham verkommerende Nacer Chadli kan weer aan voetballen denken. De 27-jarige winger van 'The Spurs' trekt naar West Bromwich Albion, dat 15 miljoen euro betaalt voor de Rode Duivel. Een clubrecord, zeker omdat dit bedrag via bonussen nog kan oplopen tot 21 miljoen. Voor Chadli een verlengd avontuur in de Premier League dus, bij het nummer 10 in het klassement.

De technisch vaardige Luikenaar leek in Londen geen toekomst meer te hebben, in de eerste drie competitiewedstrijden haalde hij zelfs de selectie van manager Mauricio Pochettino niet. Om zijn carrière nieuw leven in te blazen en vooral ook om in beeld te blijven bij de Rode Duivels kiest de ex-speler van FC Twente nu voor een avontuur bij de ex-club van Romelu Lukaku. Ook Swansea hengelde lang naar de diensten van Chadli, maar de Welshmen haakten af op de eisen van halstarrig Spurs-voorzitter Levy.



25 goals in 119 matchen

Chadli was sinds 2013 aan de slag op White Hart Lane, waar hij samen met de drie andere Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé voor een stevige Belgische inbreng zorgde. De 32-voudige Rode Duivel kwam 119 keer in actie voor Tottenham en scoorde daarin 25 keer, waarvan 15 treffers in de competitie. Nacer Chadli tekende in juli 2013 een vijfjarig contract bij de Londense topclub.