Kompany ziet met zoontje in armen hoe Man City onder Guardiola 9 op 9 optekent

Bavo Boutsen

28/08/16 - 18u57

Pep Guardiola en de Premier League, voorlopig lijkt het een perfect huwelijk. De Catalaan boekte tegen West Ham zijn derde zege in evenveel wedstrijden. Sterling en Fernandinho zetten de thuisploeg al vroeg op rozen. Daarna vergaten De Bruyne en co de score verder uit te diepen. Uit het niets maakte Antonio er op het uur dan plots 2-1. Na de aansluitingstreffer konden de 'Citizens' hun wil niet meer opleggen, maar de zege kwam niet meer in gevaar. In de slotseconden zorgde Sterling nog voor de definitieve beslissing.

© getty.

West Ham werd deze week Europees uitgeschakeld en had dus wat recht te zetten. In de Etihad Arena lag de Londense traditieclub echter van bij het begin onder. Sterling zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong na een perfect uitgespeelde aanval uit het boekje. Even later schilderde De Bruyne een vrije trap perfect op het hoofd van Fernandinho, die staalhard tegen de touwen kopte. 2-0 nog voor halfweg in de eerste helft. Daarna controleerde de ploeg van Kompany - die nog steeds werkt aan zijn comeback - zonder veel moeite. Hoog baltempo, korte tikjes, snelle uitbraken, de stempel van Guardiola is nu al zeer zichtbaar bij de 'Citizens'. De Bruyne duwde tussendoor een niet te missen kans naast.



Na de rust ging het eenrichtingsvoetbal aanvankelijk gewoon verder. De 3-0 van Nolito werd eerst nog terecht afgekeurd voor buitenspel. Even later werd ook Agüero afgevlagd, deze keer had de lijnrechter heet niet bij het rechte eind. Op het uur stond het dan plots 2-1. Uit het niets kopte Antonio de bal tussen twee City-verdedigers in doel.



Toch nog spannend

Het plotse tegendoelpunt had gevolgen voor het spelbeeld. De 'Hammers' wonnen zichtbaar aan zelfvertrouwen en City was plots allesbehalve dominant. De combinaties mislukten plots en de bezoekers roken bloed. Agüero ontsnapte in het slot ook nog aan rood na een aanslag met de elleboog. Echte kansen leverde dat echter niet op. In het slot waren Sterling en Nasri nog dicht bij de beslissing, maar ze faalden in de afwerking. In blessuretijd zorgde Sterling dan nog voor de verlossing. De winger klopte de doelman in de korte hoek en bezorgde De Bruyne en co de zekerheid op 9 op 9.