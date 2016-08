Lovende woorden voor Fellaini na deze schitterende geste van de Rode Duivel

Door: Mike De Beck

27/08/16 - 20u23

This is class from Fellaini helping out a woman who fell rather than celebrating. pic.twitter.com/XG8j7wl0p8

Niet alleen Marcus Rashford wierp zichzelf op tot held van de Mancunians door in de 92ste minuut de bevrijdende 0-1 tegen de touwen te jassen voor Manchester United. Ook Maouane Fellaini oogstte lof van heel wat voetbalfans na de partij tegen Hull City. Niet alleen voor zijn verdienstelijke wedstrijd, maar wel omdat hij tijdens de wilde viering van de ultieme treffer oog had voor een hulpeloze dame. Marouane Fellaini stak namelijk een onder supporters bedolven mevrouw een helpende hand toe.

© photo news. Whilst everyones celebrating, Fellaini helps out a woman that fell in the celebrations - class act that is! pic.twitter.com/4xAARLDhDt — Mourinhostic (@Mourinhostic) Sat Aug 27 00:00:00 MEST 2016

Een barst in het pantser van Hull City. Daar was Manchester United een hele wedstrijd lang naarstig naar op zoek in het KC Stadium. Een zoektocht met Marouane Fellaini die zich uitstekend van zijn taak kweet. Je in de tegenstander vastbijten, het leer recupereren en vervolgens inleveren aan de man in de bestuurderszetel Paul Pogba of de flankspelers. Het is iets wat je Marouane Fellaini dezer dagen niet meer moet leren. De over-mijn-lijk-mentaliteit zit er bij de Rode Duivel al even ingebakken. Getuige ook zijn gele kaart na de tweede opeenvolgende overtreding op Diomande die op zoek was naar het doel.



Doorweekt kostuum

Fellaini had dan wel opnieuw zijn werkplunje aangetrokken, Ibrahimovic trachtte zijn kostuum in het KC Stadium glad te strijken. Het gevaar moest bij de Mancunians voorin wel van de boomlange Zweede komen, maar die kreeg geen centimeter ademruimte. Zijn kopbal, even later gevolgd door een hakbal, werd door de dikke regendruppels weggewassen.



Rashford brengt redding

De 0-0 hing als een Zwaard van Damocles boven het hoofd van de Mancunians, maar de ingevallen Marcus Rashford bracht redding voor de troepen van José Mourinho. Met zijn zevende treffer in loondienst van Manchester United bezorgde de 18-jarige snaak zijn club in de 92ste minuut alsnog de drie punten.