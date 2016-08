Speelse Hazard effent met fraaie goal het pad voor Chelsea, ook Lukaku zegeviert

Door: Mike De Beck

27/08/16 - 17u50 Bron: Belga

© photo news.

Een knappe run bezegelt met een treffer, even dollen met Mark Clattenburg en als kers op de taart een rabona. Burnley bleek vanmiddag niet meer dan een gezondheidswandeling voor Eden Hazard en Chelsea. De Rode Duivel zette met een knappe treffer zijn team op weg naar een makkelijke 3-0-zege. Op hetzelfde moment droegen Romelu Lukaku en Kevin Mirallas hun steentje bij in de 1-0-zege van Everton tegen Stoke City.

Geef Eden Hazard geen ruimte op een tiental meters van de eigen zestien. Dat weten ze bij Burnley nu ook. De nummer tien van Chelsea werd maar weinig in de weg gelegd rond de achtste minuut en met de bal aan de voet kan onze landgenoot dan aartsgevaarlijk uit de hoek komen. Drijvend met het leer sneed Eden Hazard vlijmscherp naar binnen om de bal piekfijn weg te leggen in de verste hoek. Zoals de Rode Duivel dat ook op het EK in Frankrijk tegen Hongarije al liet zien. Zelfs de viering - al schuivend op de knieën - was haast identiek.



Van de lijn gekeerd

Veel scheelde het niet of Eden Hazard had niet gek veel later een tweede treffer achter zijn naam staan. Onze flukse landgenoot - duidelijk in zijn sas - zag echter dat zijn schot in extremis van de lijn werd gekeerd. Het was de Braziliaan Willian die de laksheid bij Burnley net voor de rust dan maar afstrafte. En Steven Defour? Die kreeg anders dan bij zijn debuut vorig weekend maar moeilijk voet aan grond op het middenveld dat volledig in handen was van 'The Blues'. Op het uur werd Defour dan ook met een lege tank vervangen.



Gretige Batshuayi

Hazard fleurde de rustige middagwandeling nog wat op met een rabona waaran het de beurt was aan man in vorm Michy Batshuayi. Tien minuten kreeg de spits vandaag van Antonio Conte en dat zal de Italiaan zich niet beklagen. Gretig als hij inviel zette 'Batsman' de 3-0 op poten door zijn stevige lichaam goed te gebruiken en te openen op de ook al ingevallen Pedro. Victor Moses mocht de eindscore op het scorebord zetten.