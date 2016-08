Jan Vertonghen zorgt voor controverse in beklijvende Tottenham - Liverpool

Vertonghen kreeg ook geel onder de neus geduwd van Madley, nadat hij zijn arm iets te breed in het gezicht van Mané liet hangen. © reuters.

Mignolet en Origi vs Vertonghen, die voor controverse zorgde, en Alderweireld: draw. Pochettino versus Klopp: draw. 1-1. Het resultaat mag dan niet spectaculair zijn, de wedstrijd was dat wel. Liverpool wervelde, net als op Arsenal op de openingsspeeldag, geregeld voor de rust en kwam via een door Milner omgezette penalty op voorsprong. In de tweede helft stelden de Spurs op White Hart Lane enigszins orde op zaken en maakte Rose gelijk. Zo blijven beide ploegen wat hangen in het klassement en zijn ze op achtervolgen aangewezen.

Misschien wel hét punt waarover nagekaart zal worden, was het trek- en duwwerk van Jan Vertonghen in de eigen zestien bij stilstaande fases. Nadat de refs voor de start van de Premier League instructies hadden gekregen om dit te bestraffen met strafschop, kwam Vertonghen er vandaag twee keer mee weg. Telkens had de Rode Duivel zijn collega-verdediger aan de overkant Joel Matip stevig vast, maar Madley floot niet. Liet de hoekschop alleen maar overnemen bij de eerste vermeende fout. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Manchester City - Stoke, waar Sterling wel een penalty tegenkreeg. Reken maar dat Vertonghen met stip in het notitieboekje van elke Premier League-ref zal staan. Nu niet dat Madley de vriend van Tottenham was. Hij kende vlak voor de pauze Liverpool wel een -lichte- penalty toe na een tikje van Lamela bij de geregeld heerlijk voetballende Firmino. Milner zette om (0-1). En ook Mané, Senegalese spits van Liverpool, solliciteerde tot twee keer naar een tweede gele kaart - alleen om die niet te krijgen. Lees ook MULTILIVE PL: Hazard krult de 1-0 fraai binnen, ook Mirallas op zoek naar treffer

City-Belgen treffen weer Barcelona en ook Carrasco kruist opnieuw degens met Bayern

Droomdebuut Defour tegen Liverpool, herboren Mirallas scoort en briljante Batshuayi leidt verrijzenis Chelsea in



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news. © ap.

Maar de partij stond vooral bol van goed voetbal, zeker voor rust toen Liverpool een blitzstart van Tottenham beantwoordde met nog hoger en vooral beter pressievoetbal. Coutinho miste op aangeven van Firmino een niet te missen kans en ook daarna stond Vorm, vervanger van de gekwetste Lloris, pal. Bij Tottenham nog steeds te veel spelers niet in vorm -zo heeft Kane nog nooit een goal gemaakt in augustus- en mist het nog steeds de geschorste Dembele - een flinke slok op de borrel. De Spurs mochten blij zijn dat Wanyama zich op het middenveld een aanwinst toonde en dat Rose voor een puntje zorgde na knap voorbereidend werk van Alderweireld en Dier. Zeker omdat even daarvoor de 0-2 van Mané afgevlagd werd voor erg nipt buitenspel van Lallana. En zo staat Liverpool na die geweldige 3-4 op Arsenal met een 1 op 6 alweer met de voeten op de grond, terwijl Tottenham (5 op 9) zich een diesel toont die nog op gang moet komen. Mignolet moet zich in minuut 72 gewonnen geven op het schot van Danny Rose. © getty.