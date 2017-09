Bekerdebacle voor NAC en Stijn Vreven: "Grootste ontgoocheling uit mijn carrière"

MDB

22/09/17 - 07u59 Bron: BN De Stem, NOS

© photo news.

In de Belgische bekercompetitie kwalificeerde elke eersteklasser zich dan wel voor de volgende ronde, in Nederland is dat niet het geval. Denk maar aan het NAC Breda van coach Stijn vreven dat met 4-3 verrassend onderuit ging tegen amateurclub Achilles'29. "Hier zijn geen excuses voor", was Vreven duidelijk.

Tweedeklasser Achilles'29 wipte verrassend genoeg eersteklasser NAC Breda, en dat kwam hard aan bij coach Stijn Vreven. "Dit is de grootste ontgoocheling in mijn carrière. Als speler en als coach. Dit is ontoelaatbaar en hier zijn geen excuses voor. Zelfs als we een bijzonder slechte wedstrijd spelen, dan nog moeten we ons kwalificeren."



"De supporters scandeerden: 'Schaam jullie' en dat lijkt me goed verwoord", gaat Vreven verder. "Het is duidelijk dat we de fans in de steek hebben gelaten. We moeten hier de komende weken uitgebreid over praten, want dit kan en mag niet. Dit is ontoelaatbaar."