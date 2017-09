Onze videoman bij Cyriel Dessers in Utrecht: "Mertens, ge zijt uitgenodigd!"

Mathieu Goedefroy

Een nieuwe Belgische sensatie in de Eredivisie is in de maak. Bij FC Utrecht is Cyriel Dessers - de voorbije zomer overgekomen van NAC - tegenwoordig hot. In de topschuttersstand staat hij naast Klaas-Jan Huntelaar en hij wordt steeds vaker vergeleken met Dries Mertens. Onze videoman bracht Dessers een bezoekje in het historische stadscentrum van Utrecht. "Bij deze: Dries, ge zijt uitgenodigd!"



Waarom Dessers straks misschien op het WK in Rusland staat, maar niét met de Rode Duivels? Uit welk Limburgs dorpje met meer koeien dan inwoners hij afkomstig is? Dat alles en nog veel meer lees je in het volledige interview in onze woensdagkrant en op HLN PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!