AZ wint op het veld van Sparta en komt naast Feyenoord op kop

15/09/17

AZ heeft de openingswedstrijd van de vijfde speeldag in de Nederlandse Eredivisie op het veld van Sparta Rotterdam met 0-2 gewonnen. De Nederlandse aanvaller Wout Weghorst (34. en 61.) scoorde beide doelpunten.

Weghorst liet in de 23e minuut ook nog een strafschop onbenut. Omdat de Sparta-doelman te vroeg uit zijn doel was gekomen, kreeg Weghorst een herkansing, maar opnieuw schoot hij tegen de goalie aan.



Bij AZ speelde Stijn Wuytens de hele wedstrijd. Coach John van den Brom, ex-Anderlecht, plaatste ook Marco Bizot, vorig jaar nog in loondienst van KRC Genk, tussen de palen. Bij Sparta speelde Loris Brogno 65 minuten mee. Ryan Sanusi werd in de 75e minuut ingebracht, doelman Alex Craninx kwam niet van de bank. In de stand komt AZ met 12 op 15 voorlopig naast Feyenoord aan de leiding, Sparta is dertiende met 5 punten.



Antalyaspor wacht nog steeds op zijn eerste competitiezege. Op de vijfde speeldag in de Turkse Süper Lig ging de club van doelman Ruud Boffin, die op de bank zat, met 2-0 onderuit bij Kayserispor. Ook Geoffrey Mujangi Bia kwam bij de thuisploeg niet van de bank. De Braziliaanse Belg Danilo kwam bij Antalyaspor op het uur tussen de lijnen. Met 10 punten hijst Kayserispor zich voorlopig naast Galatasaray en Besiktas op de koppositie, Antalyaspor bezet met 3 punten de vijftiende plaats.