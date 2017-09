"Zulte Waregem is een oliebollenkraam"

Door: Jonas Van de Veire

11/09/17 - 07u35

Het huwelijk tussen Essevee en Robert Mühren heeft nog maar weinig goeie dagen gekend. De Nederlander, momenteel verhuurd aan Sparta, haalt in een interview bij NOS hard uit naar zijn moederclub. "Zulte Waregem was op voetbalgebied een oliebollenkraam. Ik heb ook nog nooit meegemaakt dat een trainer een contract voor tien jaar heeft. Dury bepaalt alles. De TD (Eddy Cordier, red.) is een pion van hem."



Dury liet Mühren na zijn komst vorige winter nochtans meteen debuteren tegen AA Gent en Anderlecht, maar daarin stelde hij teleur. "Dat soort matchen is geen kattenpis", aldus Mühren. "En dan verwachtte de trainer wel dat ik meteen de sterren van de hemel speelde. Als het even niet liep, werd ik eraf gehaald."