Belgen in het buitenland: Vancamp kan PSV niets in de weg leggen - Mboyo maakt competitiedebuut

PSV Eindhoven heeft met 2-0 gewonnen van Roda JC op de derde speeldag van de Nederlandse Eredivisie. Met Jorn Vancamp en Célestin Djim kwamen twee Belgen in actie bij de bezoekers uit Kerkrade. PSV heeft na drie speeldagen nog altijd het maximum van de punten.



PSV maakte tegen Roda JC het verschil al in de eerste helft. Doelpuntenmakers waren Jurgen Locadia (9.) en Hirving Lozano (24.). Anderlecht-huurling Jorn Vancamp begon bij Roda in de basis, maar werd een kwartier voor tijd afgelost door landgenoot Célestin Djim. Dante Rigo kwam bij PSV niet van de bank.



Geen Cyriel Dessers aan de aftrap bij Utrecht, hij kreeg rust na de zware opeenvolging van wedstrijden. Op bezoek bij Groningen had Utrecht het betere van het spel, maar stonden ze bij de rust wel met 2-0 in het krijt na doelpunten van Django Warmerdam (8.) en Jesper Drost (40.). Jean-Christophe Bahebeck (64.) bracht opnieuw spanning in de wedstrijd, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Utrecht niet meer. Ook niet toen Dessers na 81 minuten nog mocht invallen.



Eerder op de dag ging Ajax met 0-2 winnen op bezoek bij VVV Venlo. Donny van de Beek (55.) en David Neres (70.) troffen raak na de rust. Leroy Labylle speelde 63 minuten mee bij de thuisploeg.



Landskampioen Feyenoord demonstreerde in De Kuip en bezorgde Willem II een 5-0 oplawaai. Al na 39 minuten stond het 4-0 voor de Rotterdammers na doelpunten van Jens Toornstra (13., 20.), Steven Berghuis (16.) en Tonny Vilhena (39.). Na de rust zette Jean-Paul Boëtius, vorig seizoen aan de slag bij Racing Genk, de 5-0 eindstand op het bord via een strafschop (80.). Feyenoord staat samen met PSV aan de leiding met het maximum van de punten.