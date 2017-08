Maradona ziet PSV de maat nemen van AZ, Ajax bijt in het zand tegen Heracles

YP

12/08/17 - 23u50 Bron: Belga

© anp.

Heracles heeft vanavond voor een ware stuntzege gezorgd op de eerste speeldag van de Nederlandse Eredivisie. In Almelo versloeg het vicekampioen Ajax met 2-1. Paul Gladon en Brandley Kuwas veegden de openingstreffer van Hakim Ziyech van het bord voor de ploeg van doelman Bram Castro.

© anp. © photo news.

Ajax monopoliseerde de bal tegen Heracles, maar kwam niet tot erg grote doelkansen. Na 56 minuten was het dan toch raak voor de Amsterdammers toen Bram Castro geen verhaal had op de pegel van Hakim Ziyech. Wie dacht dat Heracles in de touwen lag, kwam bedrogen uit. Want na 65 minuten maakte Paul Gladon de verrassende gelijkmaker. De verrassing werd nog groter toen Brandley Kuwas in de 82e minuut zijn team naar de overwinning schoot, meteen duur puntenverlies dus voor de Nederlandse vicekampioen. Dries Wuytens kwam niet in actie bij Heracles.



Bij NAC Breda koos trainer Stijn Vreven met Arno Verschueren voor één landgenoot in zijn basiself. De promovendus moest de wet van de sterkste ondergaan tegen Vitesse en stond bij de rust al met 3-0 in het krijt na doelpunten van Thomas Bruns (2.), Bryan Linssen (20.) en Tim Matavz (32.). Na de pauze scoorde Manchester City-huurling Thierry Ambrose nog de eerredder voor NAC (69.), maar het was Vitesse dat er zelfs nog 4-1 van maakte via Milot Rashica (78.). Verschueren werd tijdens de rust gewisseld door Vreven. Olivier Rommens bleef op de bank bij NAC.