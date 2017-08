Feyenoord wint Nederlandse Super Cup

Door: redactie

5/08/17 - 21u17

Feyenoord heeft de Nederlandse Super Cup gewonnen. De kampioen versloeg bekerwinnaar Vitesse in een strafschoppenreeks met 4-2 en mocht de Johan Cruijff Schaal in ontvangst nemen. Na de reguliere speeltijd was het 1-1. Verlengingen werden er niet gespeeld. Bradley Jones was de grote man bij Feyenoord. Hij stopte strafschoppen van Tim Matavz en Milot Rashica.