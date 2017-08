Dario Van den Buijs mist competitiestart tegen Ajax

Door: redactie

4/08/17 - 14u36 Bron: anp/belga

Heracles Almelo kan volgende week zaterdag tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen niet beschikken over verdediger Dario Van den Buijs. Onze landgenoot, deze zomer overgekomen van tweedeklasser FC Eindhoven, heeft een gekneusde voet en is nog zeker een week uitgeschakeld.



"We zullen hem nog even moeten missen helaas", aldus trainer John Stegeman. "Onze eerste competitiewedstrijd tegen Ajax gaat hij sowieso niet halen."