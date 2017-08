Ajax moet Champions Leaguedroom opbergen na uiterst emotionele avond

BB

Champions League Ajax zal komend seizoen niet te zien zijn in de Champions League. In de eigen ArenA kwamen de Amsterdammers niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen het Franse Nice, een resultaat dat niet volstond voor de kwalificatie na de 1-1 uit de heenmatch. Ajax kwam al snel op achterstand, maar boog die helemaal om. De late gelijkmaker van Marcel kon echter niet meer worden uitgevaagd. Voorts stond de hele wedstrijd in het teken van het eerbetoon aan de onfortuinlijke Ajaxspeler Nouri.

De wedstrijd begon met een indrukwekkend eerbetoon aan Abdelhak Nouri, de speler van Ajax die tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen ernstige en blijvende hersenschade opliep door een zuurstoftekort na hartritmestoornissen. Voor aanvang van de match werd een schitterend filmpje over de speler vertoond in het stadion. Daarna werd ook nog een enorme tifo ontrold. Deze sfeeractie was een initiatief van de fanatieke supporters van de F-side, die ook de gevel van ArenA hadden versierd met enorme roodwitte doeken. Ook in de 34e minuut, het voormalige rugnummer van Nouri, nam het eerbetoon opnieuw de bovenhand. Het hele stadion stond recht en applaudiseerde, ook de scheidsrechter klapte even mee.



Toch werd er vanavond ook gewoon gevoetbald in Amsterdam. De piepjonge Ajacieden - mogelijk nog te veel onder de indruk door de gebeurtenissen van vlak voor de aftrap - waren al heel snel op achtervolgen aangewezen. Na drie minuten kon de meegekomen Souquet de score van kortbij openen. Daarna liep Ajax lang achter de feiten aan. Tot Donny Van de Beek halverwege de eerste helft de bal beheerst tegen de touwen duwde en zo het evenwicht in een klap herstelde.



Na de rust was Ajax de betere ploeg en kwamen de Amsterdammers al vroeg dichtbij een goal. Die kwam er even later ook, even voor het uur via Sanchez. Hij rondde een knap uitgebouwde aanval af met de kop. Ajax leek op weg naar de play-offs, maar Nice bleef wel gevaarlijk in de tegenaanval. Bovendien maakte de thuisploeg in verdedigend opzicht over de hele wedstrijd geen zekere indruk. Goed tien minuten voor tijd gebeurde waar het hele stadion voor vreesde: invaller Marcel zorgde voor de 2-2 en bezegelde zo het lot van de Ajacieden, die zich moeten gaan richten op de voorronde van de Europa League.