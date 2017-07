Duizenden fans betuigen steun aan familie van Ajax-speler Nouri, ploegmaats in tranen

Minne Groenstege

14/07/17 - 21u50 Bron: ANP

video Duizenden fans van Ajax zijn vanavond bij elkaar gekomen op het Michel de Klerkhof in Amsterdam om stil te staan bij het slechte nieuws rondom Ajax-speler Abdelhak Nouri. De F-side, de harde kern van Ajax, had opgeroepen om hier respect en eer te betuigen aan 'Appie'.

Het Michel de Klerkhof is het pleintje waar Nouri altijd te vinden was in zijn jeugd. Voor zijn ouderlijk huis in de Aalbersestraat roepen de toegestroomde fans "Appie, Appie'', ze applaudisseren en steken vuurwerk af. Familieleden staan voor de ramen en houden zijn Ajaxshirt met rugnummer 34 omhoog. Ook hangt er een kinderfoto van Nouri als voetballer voor de ramen.



Bij het plein vertoonden zich ook enkele spelers uit de selectie, onder wie Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Lasse Schöne en aanvoerder Joël Veltman, om steun te betuigen aan hun teamgenoot. De spelers die zichtbaar geëmotioneerd en aangedaan zijn werden afgeschermd door fans die in een boog om hen heen liepen. Nadat er een enorm vuurwerk was afgestoken, gingen zij weer weg. Lees ook "Als 'Appie' bijkomt, zou hij niet meer kunnen denken of eten - zelfs niemand meer herkennen. Maar wij geven niet op"

Tranen Andere directe familieleden, onder wie zijn vader, komen onder politiebegeleiding naar het huis en schudden handen met de fans. Sommige fans zijn in tranen.



Velen hadden bloemen bij zich en droegen een shirt met nummer 34. Na bijna een uur opende een van zijn broers het raam en vroeg de fans om naar het pleintje te gaan, daarna vouwde hij zijn handen tot een hartje. De fans gaven gehoor aan de oproep en liepen langzaam weg. In de tuin lieten zij bloemen, kaarsjes, Ajaxshirts en knuffels achter.



