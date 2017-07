"Als 'Appie' bijkomt, zou hij niet meer kunnen denken of eten - zelfs niemand meer herkennen. Maar wij geven niet op"

Door: redactie

14/07/17 - 07u00 Bron: AD Sportwereld/ANP

© ANP STANLEY GONTHA.

De voetbalwereld leeft massaal mee met Abdelhak 'Appie' Nouri. Vanuit binnen- en buitenland stromen steunbetuigingen binnen aan de twintigjarige middenvelder van Ajax en diens familie. Het bericht dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen, sloeg in als een bom.

De talentvolle Ajacied, vorig seizoen uitgeroepen tot beste speler in de Nederlandse tweede klasse, werd zaterdag onwel tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Nouri bleek last te hebben van hartritmestoornissen. Hij werd op het veld gereanimeerd en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis van Innsbruck gebracht. De eerste onderzoeken waren reden voor voorzichtig optimisme, maar de uiteindelijke diagnose bleek een onheilstijding. Een groot deel van zijn hersenen functioneert niet meer en de kans op herstel is nihil. De schade is waarschijnlijk het gevolg van te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen toen Nouri zaterdag in elkaar zakte. "Als hij bijkomt, zou hij niet meer kunnen denken, eten, praten, lopen, zelfs waarschijnlijk niet eens iemand herkennen'', zei zijn broer Abderrahim tegen AD Sportwereld. "Maar wij geven het niet op, wij geloven dat God bepaalt."

© anp.

"Dit is het slechtst denkbare bericht'', zei algemeen directeur Edwin van der Sar. "Abdelhak is zo'n groot talent, maar helaas zullen we nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou hebben als dit niet was gebeurd.''



De website van Ajax was na het publiceren van het nieuws een tijdje niet bereikbaar. Talloze clubs en spelers reageerden op het bericht via de sociale media onder de hashtag #StayStrongAppie. "Mijn hart huilt. Wat gaan we je missen Appie op de velden. Je had ons nog zoveel te geven'', schreef Frank de Boer, oud-trainer van Ajax. "Geschokt door het trieste nieuws'', meldde recordinternational Wesley Sneijder van Oranje. "Wat een treurig bericht over een veelbelovende, getalenteerde Ajacied'', aldus Marco van Basten.



De spelers van FC Utrecht kwamen donderdagavond op Malta hand in hand het veld op voor de Europese wedstrijd tegen Valletta, als teken van respect en medeleven.