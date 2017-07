Fans van Ajax steken speler die in elkaar zakte op veld hart onder de riem: "Hier klopt een Ajax-hart"

Rosa Oosterhoff

12/07/17 - 18u40 Bron: ANP

Een groep fanatieke Ajax-supporters heeft een groot spandoek in de voortuin van het ouderlijk huis van voetballer Abdelhak Nouri gezet, met de leus: 'Hier klopt een Ajax-hart'. De actie is als steunbetuiging, nadat Nouri zaterdag in Oostenrijk in elkaar zakte op het voetbalveld door hartritmestoornissen.

Volgens de supporters reageerde de familie van Nouri heel dankbaar en emotioneel op het initiatief. "Er werden direct foto's gemaakt en die zijn meteen naar Oostenrijk gestuurd", zo vertelden ze aan AT5.



Momenteel verblijft de Ajax-speler nog op de intensive care in Innsbruck. Gisteren bleek uit neurologische onderzoeken dat de hersenen van de Ajacied geen afwijkingen tonen. Daardoor heerst er voorzichtig optimisme over het herstel van de voetballer. Artsen gaan hem nu langzamerhand uit zijn slaap halen. Lees ook Hart van Ajax-speler Nouri functioneert normaal: "Hij is in goede handen, er wordt goed voor hem gezorgd"

