Harde beelden: Ajax-speler stuikt ineen tijdens oefenduel en wordt op veld gereanimeerd

8/07/17 - 17u50

video Ajax-speler Abdelhak Nouri is vanmiddag tijdens een oefenwedstrijd met Ajax tegen Werder Bremen in Oostenrijk neergestort op het veld. De wedstrijd werd direct stilgelegd en de 20-jarige speler werd gereanimeerd en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. "Er is sprake van hartritmestoornissen. Hij is stabiel en wordt in slaap gehouden", meldt Ajax via Twitter.