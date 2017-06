Ex-trainer van Mechelen, Beerschot en Westerlo sluit hoofdstuk: "Ik word nooit meer trainer"

Door: Mike De Beck

Hij stond aan het roer bij onder meer Cercle Brugge, KV Mechelen, het toenmalige Germinal Beerschot en KVC Westerlo, maar het trainerschap zegt Harm van Veldhoven nu vaarwel. Als technisch directeur bij Roda JC slaat de Belgische Nederlander een andere weg in.

"Als trainer moet je nu op je knieën naar clubs kruipen, daar waar je met gezond verstand eigenlijk niet eens moet willen werken", doet Van Veldhoven aan Voetbal International zijn verhaal. "Daar had ik absoluut geen zin meer in. Ik had de behoefte om het geheel meer te sturen", vertelt hij.



Als technisch directeur staat er nu een nieuwe uitdaging voor Van Veldhoven klaar. "Trainer word ik nooit meer. Sowieso niet in België en in Nederland. Dat boek is dicht. Als technisch directeur wil ik nu het uiterste uit mensen halen en ga ik bouwen aan een team", aldus de 54-jarige man.