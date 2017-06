"Club Brugge had interesse in Nederlandse toptrainer"

MDB

Het was het voetbaljaar van de doorbraak voor Cyriel Dessers. Na een topseizoen in de Nederlandse tweede klasse bij NAC Breda zette de 22-jarige spits zijn krabbel onder een contract bij Utrecht. Daar stoot hij op coach Erik ten Hag die bijna de opvolger van Michel Preud'homme bij Club Brugge werd.

22 treffers en 13 assists. Daar kan je als spits mee thuiskomen. Cyriel Dessers had een grote voet in de promotie van NAC Breda naar de eredivisie waardoor de interesse ook bij de Belgische clubs hoog was. Uiteindelijk werd het toch Utrecht. "Het is op sportief vlak de perfecte stap voor mij", vertelde de aanvaller aan Sport/Voetbalmagazine. "Erik ten Hag die bij Utrecht bleef ondanks de interesse van Club Brugge en Ajax is in Nederland ondertussen al gekend als een toptrainer."



"Het plaatje klopt: het stadion, de supporters, de stad... Ik wilde niet in een boerengat terechtkomen", vertelt Dessers die op flink wat interesse uit België kon rekenen. Heel wat clubs hebben geïnformeerd. Uit de hoge middenmoot, de subtop en zelfs de top vijf. Maar ik had toen al een akkoord met Utrecht", aldus Dessers.