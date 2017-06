Ajax stelt Marcel Keizer aan als nieuwe hoofdcoach

Bewerkt door: MH

Ajax heeft vandaag bekendgemaakt dat Marcel Keizer komend seizoen de nieuwe hoofdcoach wordt. Keizer komt over van Jong Ajax en volgt Peter Bosz op, die al na één seizoen vertrok naar Borussia Dortmund. Keizer tekende als T1 een contract van twee jaar, met een optie op nog een extra jaar.

Marcel Keizer, de neef van de bekende linksbuiten Piet Keizer, streek vorig seizoen neer bij Ajax om de beloften onder zijn hoede te nemen. Voordien was hij hoofdcoach geweest bij kleinere clubs als Telstar (2012-2014), Emmen (2015-2016) en Cambuur (2016). Als speler was Keizer bijna zijn hele carrière actief geweest bij Cambuur (1989-1996). Al maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal wel al bij Ajax (1987-1989).



De 48-jarige Keizer volgt in Amsterdam Peter Bosz op. Die liet Ajax na een sterk debuutseizoen in de steek om aan de slag te gaan bij de Duitse topclub Borussia Dortmund. Bosz bereikte het afgelopen seizoen met Ajax de finale van de Europa League, die het met 2-0 verloor van het Manchester United van Marouane Fellaini, en eindigde in de competitie tweede na Feyenoord.