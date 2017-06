Harm van Veldhoven wordt technisch directeur bij Roda JC

YP

Harm van Veldhoven (54) gaat aan de slag als technisch directeur bij Roda JC. Dat bevestigt de club uit de Eredivisie vandaag op de teamwebsite.

De tot Belg genaturaliseerde Nederlander heeft met Roda JC, dat zich maar net in de Eredivisie kon handhaven, een akkoord gesloten over een contract voor onbepaalde tijd. Van Veldhoven was tussen 2008 en 2012 al hoofdtrainer van Roda JC. In zijn eerste seizoen wist hij de club na een turbulent seizoen via de play-offs in de Eredivisie te houden. In de daaropvolgende seizoenen werd hij met de geel-zwarten achtereenvolgens negende, zesde en tiende in de hoogste klasse.



Na zijn vertrek bij Roda JC was van Veldhoven hoofdtrainer bij KV Mechelen (2012-2013), Delhi Dynamos FC (2014) en Westerlo (1-11/2015). In februari 2016 trad hij als technisch directeur in dienst bij tweedeklasser FC Eindhoven. Deze week beëindigde Van Veldhoven daar zijn werkzaamheden om aan de slag te kunnen gaan bij Roda JC.



"Ik voel me vereerd dat de club bij mij uit is gekomen om de functie van Technisch Directeur in te vullen. Bij deze club heb ik mooie jaren gekend en ik hoop die nu, in een andere rol, ook weer mee te mogen maken. Er wacht een enorme uitdaging, maar ik heb veel zin om voor Roda JC aan de slag te gaan", aldus Van Veldhoven, die ook een verleden heeft als coach bij Lommel, Brussels, Cercle Brugge en Germinal Beerschot.