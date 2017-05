Stijn Wuytens laat met AZ Europees ticket glippen na spectaculaire remonte van Utrecht

YP

Utrecht heeft na een onwaarschijnlijke stunt zijn ticket voor de voorronde van de Europa League beet. Nadat het afgelopen donderdag de heenmatch kansloos verloor met 3-0 bij AZ Alkmaar, klopte Utrecht vandaag in de return van de finale van de play-offs in de Nederlandse Eredivisie het team van coach John van den Brom op zijn beurt met 3-0. In de strafschoppenreeks trok Utrecht uiteindelijk aan het langste eind.