Videoref bewijst andermaal zijn grote waarde na duel met Belgische spits Dessers, die match wat later beslist

TL

25/05/17 - 21u55 Bron: Belga

Dessers maakte eerste de fout op Golla. © kos.

video NAC Breda staat dicht bij een terugkeer naar de Eredivisie. Het team van trainer Stijn Vreven klopte eersteklasser NEC met 1-0 in de heenmatch van de finaleronde van de play-offs om promotie naar (of behoud in) de Nederlandse Eredivisie. Vlak voor rust eiste de videoref een hoofdrol op.

Onze landgenoot Cyriel Dessers (84.) was met een doelpunt kort voor affluiten de held bij de thuisploeg. Met in doel Jorn Brondeel en op het middenveld Arno Verschueren koos Vreven voor nog twee andere Belgen in zijn elftal.



Maar hét opvallendste moment speelde zich misschien wel af op slag van rust. NEC-verdediger Wojciech Golla leek de doorgebroken Dessers tegen de grond te trekken en Golla kreeg ook rood van scheidsrechter Higler. Maar de videoref besliste dat Dessers als eerste de fout maakte en dus werd de rode kaart omgezet in een vrijschop voor NEC.



In de andere finalewedstrijd neemt tweedeklasser MVV Maastricht het later op de avond op tegen Eredivisie-club Roda JC. De terugmatchen van beide finalewedstrijden staan zondag op de agenda. De twee winnaars promoveren naar, of blijven in, de Eredivisie. Lees ook Multimiljonair uit 'The Sky is the Limit' belooft spelers van Stijn Vreven smak geld bij promotie naar Eredivisie

Cyriel Dessers brengt NAC Breda dichter bij promotie Met dank aan de videoref krijgt Wojciech Golla geen rode kaart en blijft @NEC_Nijmegen met elf op het veld staan. https://t.co/DkUkByNvLJ pic.twitter.com/6R7SVOoR4P — FOX Sports (@FOXSportsnl) 25 mei 2017 © Pro Shots.