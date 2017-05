Gidsen deze vier jonge veulens Ajax straks naar een historische Europese zege?

Tomas Taecke en Glenn Van Snick

24/05/17 - 19u24

Ajax aan het feest in de halve finale tegen Lyon. © photo news.

Straks dé match van het jaar voor Ajax, en in Amsterdam houden ze zich best klaar voor een heus volksfeest. Vier jonge snaken in de centrale as van de ploeg maken het niet ondenkbaar dat de Ajacieden straks de Europa League-trofee in de lucht steken. Een korte kennismaking met André Onana, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg.

André Onana (21) Onana is een Kameroense doelman die Ajax in januari boven de Afrika Cup verkoos. Hij pakte zijn eerste ballen in de Samuel Eto'o Academy en reisde als 13-jarige alleen naar FC Barcelona, waar Ajax hem in 2015 wegplukte. Na één seizoen bij Jong Ajax werd hij door Frank de Boer als derde doelman bij de eerste selectie gehaald. Door het vertrek van Jasper Cillessen mocht Onana echter sneller dan verwacht de vaste stek in doel innemen en stond deze niet meer af. Het contract van de keeper - die geroemd wordt om zijn lijnreflexen en één-tegen-éénduels - werd onlangs opengebroken tot 2021. Lees ook Onze videoman bij het (Belgische) geheime wapen van Ajax

André Onana.

Matthijs de Ligt (17) De Ligt treedt straks als jongste Nederlander ooit aan in een Europese finale. De tiener - die in 2009 arriveerde in de jeugdopleiding van Ajax - was in april nog kop van Jut toen hij in Bulgarije blunderde en zo de WK-kansen van Oranje hypothekeerde, maar door een opeenvolging van sterke prestaties heeft hij zijn revanche inmiddels beet. In die mate dat hij de laatsten weken niet meer uit het eerste elftal van de Ajacieden weg te denken is. Door zijn zuivere tackles en strakke passing zien kenners de Ligt op termijn een van de beste verdedigers ter wereld worden. Matthijs de Ligt. © getty.

Hakim Ziyech (24) Anderlecht liet afgelopen zomer een oogje vallen op de Marokkaan, maar kon hem niet overhalen om naar Brussel te komen. Nu maakt het dribbelwonder - 12 doelpunten en 20 assists - het mooie weer bij Ajax. Voor zijn ontbolstering bij de Nederlandse recordkampioen doorliep hij de jeugdreeksen van Heereveen en was hij een vaste waarde bij Twente. Ziyech is een volmaakte nummer tien waarbij vooral zijn avontuurlijke manier van spelen opvalt. Hij deinst er niet voor terug met risico te spelen, wat hem tegelijk zeer onvoorspelbaar maakt. Verrassend genoeg is de Ajacied geen Marokkaans international wegens een persoonlijk conflict met bondscoach Hervé Renard. Hakim Ziyech. © photo news.