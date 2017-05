Zorgen om doelman Onana bij Ajax

PL

24/05/17 - 12u23 Bron: NOS

© reuters.

Moet Ajax vanavond aantreden zonder titularisdoelman André Onana? Het lijkt erop, nu vanuit diverse bronnen wordt gemeld dat Onana niet fit zou zijn. Volgens de NOS wordt later vandaag bekeken of de doelman vanavond tegen Manchester United tussen de palen staat.



Eerder vandaag liet oud-Ajax-speler Keje Molenaar ook al weten dat Onana niet volledig fit is, een bericht dat door de Amsterdamse club als onzin werd bestempeld.



Bij een forfait van Onana maakt Diederik Boer zijn opwachting in doel. De 36-jarige invallersdoelman trad voor het laatst aan tijdens het met 2-1 verloren bekerduel tegen SC Cambuur in december vorig jaar.