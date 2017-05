Edwin van der Sar stelt Ajax-fans gerust: "Onana moet wel spelen, ik heb mijn handschoenen niet bij"

PL

De Ajax-fans maken zich al een hele dag ongerust over doelman André Onana, maar nu kunnen ze opgelucht ademhalen. De Kameroener zal hoogstwaarschijnlijk deze avond in de Europa League-finale tegen Manchester United tussen de palen staan. Dat liet Ajax-directeur Edwin van der Sar weten vanuit de fanzone in Stockholm.



"Het gaat goed met Onana", liet hij voor de camera's van FOX Sports weten. "Ik heb mijn handschoenen niet bij, dus hij moet wel spelen."



Vanuit diverse bronnen werd deze middag gemeld dat Onana wegens koorts niet fit zou raken. Bij een forfait zou Diederik Boer zijn opwachting in doel hebben gemaakt. De 36-jarige invallersdoelman trad voor het laatst aan tijdens het met 2-1 verloren bekerduel tegen SC Cambuur in december vorig jaar.