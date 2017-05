In '95 won hij met Ajax de CL maar daarna ging het mis voor deze poenschepper, met bendemoord in zijn speelhal als absoluut dieptepunt

Yari Pinnewaert

Vanavond kan Ajax voor het eerst sinds 1995 een grote Europese prijs winnen. Toen pakten de Amsterdammers, met onder andere sterren als Edwin Van der Sar, Frank Rijkaard, Jari Litmanen, Frank de Boer en Clarence Seedorf in de gelederen, weliswaar de Champions League door in de finale met 1-0 te winnen van AC Milan. Ook van de partij toen (zij het als invaller): Winston Bogarde. En sinds die avond in Wenen kende die een hele woelige verderzetting van zijn carrière, en bij uitbreiding van zijn hele leven.

Wie kan zeggen dat hij in zijn carrière zowel voor Ajax, AC Milan Barcelona als Chelsea heeft gespeeld? Er zijn er weinigen, maar Winston Bogarde is er dus ééntje van. De robuuste linksachter, die tussen 1995 en 2000 ook 20 keer uitkwam voor de Nederlandse nationale ploeg, kende zijn grote doorbraak bij de Amsterdammers, maar hij kon zich nooit écht opwerpen tot een basispion. Zijn laatste seizoen in Amsterdam (we spreken 1996-1997) was er één vol conflicten. De medische staf van de Ajacieden beschuldigde hem ervan blessures te simuleren en bovendien kreeg hij ruzie met toenmalig coach Louis Van Gaal omdat hij een basisplaats opeiste in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. Hij weigerde vervolgens een plaats op de bank voor die match en dat luidde de exit van Bogarde bij Ajax in.

Ambras met Van Gaal en Capello In de zomer van 1997 een transfer naar AC Milan. Daar leek hij in de voorbereiding op weg naar een basisplaats (clubicoon Paolo Maldini werd namelijk elders opgesteld), maar toen het uiteindelijk om de knikkers ging werd hij door coach Fabio Capello op de bank gezet. Bogarde ging verhaal halen bij zijn Italiaanse oefenmeester, maar dat werd door die man niet bepaald op gejuich onthaald. De uiteindelijke balans na een jaartje AC Milan: drie wedstrijden. Met het WK van 1998 in het achterhoofd koos Bogarde eieren voor zijn geld en ditmaal vond hij onderdak bij FC Barcelona, waar hij Louis Van Gaal terugvond als coach. De plooien van bij Ajax werden gladgestreken en als centrale verdediger herademde Bogarde. Hij mocht mee naar het WK, maar daar sloeg het noodlot toe: hij brak zijn been, waardoor ook het volgende seizoen vrijwel volledig in het water viel Winston Bogarde, de tweede van rechts bovenaan.

Poen scheppen bij Chelsea Deze wereld draait om geld, dus als je miljoenen aangeboden krijgt pak je die. Weinig mensen zullen ooit zoveel verdienen. Ik ben een van de gelukkigen die dat wel doet. Ik ben misschien een van de slechtste aankopen in de geschiedenis van het Premiership, maar dat maakt me niet uit Winston Bogarde Nadien ging het naar Chelsea, maar daar ging het dus pas echt verkeerd. Hij kwam op voorspraak van toenmalig coach Gianluca Vialli naar Stamford Bridge, maar een week later werd de Italiaan ontslagen en vervangen door Claudio Ranieri. Bij de man die Leicester in een recent verleden nog naar een titelsprookje loodste kwam hij niet meer aan de bak, maar dat deerde Bogarde niet. Hij had immers een contract van 50.000 euro per week bij de 'Blues'. Chelsea wilde hem laten gaan, maar tot zolang er geen ander team kwam dat evenveel bood, eiste hij zijn volledige salaris op. "Deze wereld draait om geld, dus als je miljoenen aangeboden krijgt pak je die. Weinig mensen zullen ooit zoveel verdienen. Ik ben een van de gelukkigen die dat wel doet. Ik ben misschien een van de slechtste aankopen in de geschiedenis van het Premiership, maar dat maakt me niet uit", liet hij toen optekenen. Uiteindelijk kwam hij in vier jaar tijd tot twaalf wedstrijden, waarvan elf in zijn eerste seizoen. Hij diende zijn contract uit, maar zou nadien nooit meer voetballen.

Na zijn actieve loopbaan gooide de linkspoot het over een hele andere boeg. Zo bracht hij in december 2005 zijn biografie op de markt ('Winston Bogarde - Deze neger buigt voor niemand'), om later ook 'Global Music Entertainment' op te richten, een evenementenbureau gespecialiseerd in urban-muziek. Maar tegelijkertijd smolt het opgebouwde kapitaal van Bogarde als sneeuw voor de zon (enkele van zijn huizen werden zelfs door de bank geveild) en belandde hij ook nog in het gokmilieu.



Zo was hij een bestuurdslid van 'Reyes', een louche speelclub in Amsterdam. Reyes adverteerde op internet met 'elke dag cash games' - lees: er werd vooral gepokerd om hoge sommen geld. Toen er later dat jaar ook nog een dode viel in het etablissement (een afrekening in het bendeleven, zo luidt het). "Ik sleep het nog steeds met me mee en waarschijnlijk zal ik dat nog voor de rest van mijn leven doen. Iedereen maakt fouten en ik heb uit demijne geleerd, maar je moet verder met het leven", zei hij toen.