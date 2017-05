Huub Stevens vervangt toekomstig Kortrijkcoach Anastasiou bij Roda JC

Eline Van Der Meulen

Huub Stevens moet Roda JC in de Nederlandse Eredivisie zien te houden. De leiding van de Limburgse club besloot vlak voor de twee belangrijkste wedstrijden van het seizoen afscheid te nemen van Yannis Anastasiou. De 44-jarige Griek zou na dit seizoen toch al overstappen naar KV Kortrijk. Daar tekende de ex-spits van Anderlecht een contract voor drie jaar.

Roda JC, met onder meer Tom Van Hyfte en Bryan Verboom in de rangen, strijdt overmorgen en zondag met MVV Maastricht om een plek in de eredivisie voor komend seizoen.



Stevens (63) gaat de rest van de technische staf de komende dagen assisteren. Hij zal tijdens de wedstrijden tegen MVV niet op de bank plaatsnemen. De assistent-trainers Rick Plum en René Trost en keeperstrainer Robert-Jan Zoetmulder voeren dan de regie.



Stevens was eerder in twee periodes hoofdtrainer van Roda JC. De oud-international van Oranje leidde de geel-zwarte ploeg uit Kerkrade in 1995 naar de tweede plaats in de eredivisie. Stevens werkte daarna bij onder meer Schalke 04, Hamburger SV, PSV, Red Bull Salzburg en VfB Stuttgart.



Roda JC ontsnapte afgelopen week aan degradatie. Dankzij een late gelijkmaker van Gyliano van Velzen overleefde de ploeg van Anastasiou, die als zeventiende was geëindigd in de eredivisie, het tweeluik met Helmond Sport in de play-offs. In de finale van de nacompetitie wacht deze week streekgenoot MVV.