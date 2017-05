Cyriel Dessers brengt NAC Breda dichter bij promotie

SW

NAC Breda heeft zich zondag geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie/behoud in de Nederlandse Eredivisie. De ploeg van trainer Stijn Vreven won voor eigen publiek de terugwedstrijd tegen FC Volendam met 2-0, dankzij twee doelpunten van Cyriel Dessers. De heenmatch in Volendam eindigde op 2-2.

Vreven, ex-coach van Waasland-Beveren, liet doelman Jorn Brondeel en middenvelder Arno Verschueren de hele wedstrijd spelen. Uitblinker Dessers werd in de 85e minuut naar de kant gehaald. NAC neemt het voor promotie naar de Eredivisie op tegen NEC, dat de degradatie wil ontlopen. De club uit Nijmegen rekende af met FC Emmen, negende in de Jupiler League. Nadat NEC op bezoek met 1-3 was gaan winnen, maakte de club het in de return in Nijmegen af met 1-0.



In de andere finale staan MVV Maastricht en Roda JC tegenover elkaar. MVV, met doelman Bo Geens, Leroy Labylle, Alessandro Ciranni, Pieter Nijs en invaller Emrullah Guvenc tussen de lijnen, won op het veld van het Cambuur van Marvin Peersman met 1-2. De heenmatch was op een draw geëindigd. Roda JC kroop tegen Helmond Sport door het oog van de naald. De club uit Kerkrade redde zich in de return van de barrages tegen Helmond Sport met een late gelijkmaker (1-1). Roda JC zag hoe Helmond Sport, met Jason Bordouxhe die de match volmaakte, in de 11e minuut een penalty miste. Op slag van rust moest de thuisploeg nog met tien man voort. Bryan Verboom, Tom Van Hyfte en Beni Badibanga startten in de basis en konden in de 90e minuut opgelucht ademhalen toen de voor Badibanga ingevallen van Helzen de 1-1 scoorde. De heenwedstrijd in Helmond was op 0-1 geëindigd.