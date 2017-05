FC Utrecht en AZ spelen finale play-offs

Door: redactie

20/05/17 - 23u45

© anp.

FC Utrecht en AZ hebben zich vanavond in de Nederlandse Eredivisie geplaatst voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. De winnaar krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League. Utrecht won met 2-1 van Heerenveen, AZ versloeg Groningen met 4-1.

Bij Heerenveen stond Stefano Marzo de hele wedstrijd op het veld, Wout Faes kreeg geen speelminuten. Utrecht won eerder al de heenwedstrijd met 1-3 en bepaalde ook nu het ritme, de bezoekers uit Friesland moesten zich beperken tot verdedigen. Ramon Leeuwin opende op het halfuur de score, nog geen tien minuten later verdubbelde Richairo Zivkovic (38.) de voorsprong. Heerenveen kwam na rust via een strafschopdoelpunt van Reza Ghoochannejhad (61.) nog terug tot 2-1, maar echt aanspraak op de overwinning maakten de Friezen nooit.



AZ, met Stijn Wuytens de hele wedstrijd tussen de lijnen, won de heenwedstrijd met 1-4 en stond al met een half been in de finale. Na negen minuten kwam de thuisploeg via Wout Weghorst op voorsprong. Groningen kwam net voor rust nog langszij via Bryan Linssen (37.), maar AZ verzilverde zijn dominantie na rust met nog drie doelpunten. Van Overeem (54. en 82.) en Strengs (62.) lieten geen twijfel meer bestaan over het finaleticket.



De finale bestaat uit een heen- en terugwedstrijd, respectievelijk op 25 en 28 mei.