Aanvoerder van Feyenoord, Dirk Kuyt, zet een punt achter zijn carrière

Eline Van Der Meulen

17/05/17 - 16u55 Bron: AD

© photo news.

Dirk Kuyt zet per direct een punt achter zijn loopbaan. Dat heeft Feyenoord vandaag bekendgemaakt.

Kuyt begon zijn loopbaan bij Quick Boys, waarna hij in 1998 overstapte naar FC Utrecht. Na vijf seizoenen begon hij aan zijn eerste periode bij Feyenoord, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling. Dat werd Kuyt vervolgens ook bij Liverpool en Fenerbahçe, voordat hij begin vorig seizoen terugkeerde in de Kuip.



De onvermoeibare aanvoerder keerde terug om prijzen te pakken, en veroverde met Feyenoord vorig seizoen direct de KNVB-beker. Dit seizoen volgde de absolute bekroning met de landstitel. Kuyt maakte er op de laatste speeldag een schitterend sprookje van door in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) voor alle Rotterdamse goals te zorgen.



Dat blijkt voor Kuyt zijn laatste wapenfeit in Feyenoord-dienst geweest te zijn. Gedurende het huidige seizoen veranderde zijn rol al: hij was niet langer onomstreden en moest vaker dan hem lief was op de bank plaatsnemen. Volgend seizoen zal hij niet meer te bewonderen zijn in de Kuip.