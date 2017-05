Deze sluwe fan koos eieren voor zijn geld en liet vrije dag bij titel Feyenoord contractueel vastleggen

Door: redactie

16/05/17 - 16u25 Bron: AD.nl

Wat begon als blufje tijdens de contractonderhandeling eindigde gisteren in een vrije dag voor Ed... pic.twitter.com/mPptGeYW66 — Giels Brouwer (@Gielsbrouwer) May 16, 2017

Hij was er gisteren de hele dag bij tijdens de kampioenenviering van Feyenoord op de Coolsingel in Rotterdam: Ed Claassens van SciSports, een bedrijf in Enschede. De Feyenoord-fan had geen moeite een dag vrij te krijgen, want die lag namelijk contractueel al vast.