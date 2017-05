Dat gaat wat worden: al duizenden fans in centrum Rotterdam voor huldiging Feyenoord

Bewerkt door: PL

Duizenden Feyenoordfans hebben zich al in het centrum van Rotterdam verzameld voor de huldiging van hun club als kampioen van Nederland, deze middag. De veiligheidsmaatregelen voor de huldiging zijn omvangrijk.

Overal in het centrum zijn schermen en afzettingen geplaatst om vakken te creëren waar mensen zich met voldoende ruimte kunnen ophouden. Om 8.30 uur werden de vakken opengesteld en renden supporters richting stadhuis om een goede plaats te bemachtigen Op strategische plaatsen op wegen in en naar het centrum staan vuilniswagens opgesteld en worden wegen voor verkeer geblokkeerd. Daarvoor worden ook betonblokken gebruikt.



Op het stadhuis van Rotterdam wappert de Feyenoordvlag. Tassen en rugzakken mogen niet worden meegenomen naar het plein. Door de vele veiligheidsmaatregelen, afzettingen en omleidingen weet niet iedereen waar ze heen kunnen. Mensen die gewoon aan het werk moeten in één van de vele kantoren in het centrum, hebben hetzelfde probleem.



Volgens wethouder Adriaan Visser (Sport) worden tussen de 100.000 en 200.000 mensen verwacht. "Maar niemand weet het precies". Visser hoopt op een herhaling van de vreugde-explosie van gisteren. De sporen van die explosie waren vanochtend nog duidelijk te zien. Er lag nog veel rotzooi op straat. De reinigingsdienst werkte met man en macht om de rommel weg te krijgen. Blikjes en flessen bepaalden het straatbeeld.



Bij de huldiging worden ook veel scholieren verwacht. Leerlingen van veel scholen mogen vrijaf nemen voor het feest. Voor mensen die geen plek op de Coolsingel weten te bemachtigen, hangen op veel plaatsen in de stad grote schermen waarop ze de bordesscène kunnen volgen.