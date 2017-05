"Ha, ik ga nog niet naar huis": zo intens beleefde Boskamp de titel van zijn 'cluppie'

Thomas Lissens

video De eerste titel van Feyenoord sinds 1999 is officieel binnen. Johan Boskamp volgde de wedstrijd van vanmiddag in De Kuip vanaf de eerste rij en de vreugde was ook bij de analist enorm groot. Al achttien jaar wachtte 'Bossie' op een nieuwe titel van zijn ploeg en als het dan eindelijk lukt, dan doet dat duidelijk iets met een mens.

Van tranen in de ogen, tot een kamerbrede glimlach. De krachttoer van "zijn cluppie", zoals Boskamp Feyenoord liefkozend noemt, maakte echt wel iets los bij de Nederlander. "Het is gewoon schitterend, man", was de eerste reactie van de Rotterdammer voor de microfoon van Voetbal Inside. "Ik heb er een paar jaar op moeten wachten, maar dit is echt niet te geloven. Er valt een berg frustraties van de mensen af én er staan ons nog mooie jaren te wachten."



Bij Fox Sports bekeek Boskamp de wedstrijd al iets meer als analist, maar ook daar bleef hij toch zichzelf. "De wedstrijd kon niet beter beginnen. We kwamen snel 2-0 voor, maar daarna kropen we toch iets te ver terug. Dan begin je toch te denken dat het nog kan misgaan, want je leeft toch op een bepaalde manier met de club mee. Gelukkig hebben we het voetballend kunnen oplossen. Of ik nu al naar huis ga? Neen, hoor. We gaan een feestje bouwen."