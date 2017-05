Feyenoord-fan raakt hand kwijt tijdens titelviering

YP

Een Feyenoordfan is deze middag in het plaatsje Zuidland zijn hand kwijtgeraakt. Hij wilde vuurwerk afsteken om te vieren dat Feyenoord kampioen is geworden, maar het vuurwerk ontplofte in zijn hand. De politie bevestigde berichtgeving van die strekking door de Telegraaf.

Het Hofplein in Rotterdam is deze middag afgesloten voor alle verkeer, laat de politie via twitter weten. In verband met de massaal toegestroomde Feyenoordfans is het plein helemaal dicht voor auto's en trams. Op de weg staan mensen te zingen en dansen na de door Feyenoord gewonnen wedstrijd tegen Heracles.



Duizenden fans - jong en oud, man en vrouw - namen een duik in de fontein op het plein, om te vieren dat na achttien jaar de landstitel weer is behaald. De Hofpleinfontein, traditioneel een plaats waar (voetbal)overwinningen worden gevierd, is een soort bedevaartplek geworden zondagmiddag. Dat het warm en zonnig is, helpt veel mensen over de streep, hoewel de meeste fans weinig aanmoediging nodig hebben om het water in te duiken.



Feyenoord werd vandaag voor het eerst in achttien jaar landskampioen, nadat met 3-1 werd gewonnen van Heracles Almelo. Het bleef spannend tot de laatste speeldag in de competitie. Als Feyenoord niet had gewonnen, was Ajax landskampioen geweest.