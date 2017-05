Ajax start op slotspeeldag met jongste elftal ooit in eredivisie

Bewerkt door: PL

14/05/17 - 14u51 Bron: ANP

Ajax-coach Peter Bosz stapt uit de spelersbus bij aankomst in het Willem II-stadion. © anp.

Ajax is deze namiddag met het jongste elftal ooit in de eredivisie aan de uitwedstrijd tegen Willem II begonnen. Trainer Peter Bosz koos voor een formatie met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar en 139 dagen.

Zo gaat er een record van PSV uit de boeken. De club uit Eindhoven startte op 13 augustus 2013 met een ploeg met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar en 154 dagen in een thuisduel tegen NEC. De eredivisie bestaat sinds 1956.



Bosz grijpt het duel met Willem II aan om enkele spelers rust te gunnen. Veel spelers van Ajax hebben pijntjes overgehouden aan de slijtageslag van donderdag met Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League, die de Amsterdammers een ticket voor de finale tegen Manchester United opleverde.



Ajax moet op de slotspeeldag hopen op een misstap van leider Feyenoord tegen Heracles om alsnog de titel te pakken in Nederland.