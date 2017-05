Oude krijger Kuyt trapt De Kuip naar het delirium, Feyenoord op 45 minuten van titel (2-0)

Thomas Lissens

14/05/17 - 15u15

De eerste Nederlandse landstitel sinds 1999 kan Feyenoord bijna niet meer ontglippen. De Rotterdammers, die moeten winnen om zeker te zijn van de titel, hebben bij rust immers al een 2-0-voorsprong te pakken tegen Heracles Almelo. Het was uitgerekend clublegende Dirk Kuyt die de hondstrouwe Rotterdamse achterban al tot twee keer toe in vervoering bracht. De spanning heeft plaatsgemaakt voor een feeststemming. Ook Ajax leidt bovendien bij rust op bezoek bij Willem II dankzij een goal van Kasper Dolberg (0-1).

De zenuwen gierden al uren door de Rotterdamse kelen. Zou het dan tóch nog kunnen mislopen? Aan het trouwe legioen zou het alvast niet gelegen hebben. De Feyenoord-fans gaven de arme bezoekers uit Almelo een ontvangst waar ze binnen tien jaar nog aan zullen denken. De Kuip vulde zich met slingers en rook, en nog voor die rook helemaal was weggetrokken, ontplofte de boel al een eerste keer.



Veertig seconden nadat ref Higler de wedstrijd op gang had gefloten, lag de bal immers al in het netje. En dat het uitgerekend Dirk Kuyt -de oude krijger startte nog eens door de schorsing van Vilhena- was die profiteerde van een slipper van Heracles-verdediger Te Wierik, maakte het er voor de fans alleen maar mooier op. Hier en daar werd na die honderdste goal van Kuyt in het Feyenoord-shirt al een traantje weggepinkt op de tribunes.



De spanning maakte steeds meer plaats voor euforie en in de twaalfde minuut ging het dak er helemaal af. Alweer Kuyt. Met een snoekduik zoals de inmiddels 36-jarige krijger dat in zijn jongere dagen wel vaker deed, kopte Kuyt de 2-0 voorbij onze landgenoot Bram Castro. De gemeten voorzet was van Elia. Feyenoord kon zo met een dubbele buffer richting de kleedkamer trekken.