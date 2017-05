Rotterdam staat op stelten voor titelwedstrijd Feyenoord

© anp.

Rotterdam maakt zich op voor een groots feest. Om 14.30 uur neemt Feyenoord het in de eigen Kuip op tegen Heracles. Bij een overwinning is Feyenoord kampioen en staat Rotterdam zonder de minste twijfel voor een aantal dagen op stelten. In het andere geval wenkt een levenslang trauma voor iedereen met Feyenoord-bloed.

De kaartjes voor evenemententerreinen in het centrum van Rotterdam, waar zondag de wedstrijd Feyenoord - Heracles kan worden bekeken, zijn allemaal verkocht. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat voetballiefhebbers de wedstrijd ook in buurtcafés kunnen zien. Fans kunnen de wedstrijd ook volgen op een groot scherm in Ahoy. Daarvoor zijn nog wel kaarten beschikbaar, aldus de organisatie. De eerste honderden aanhangers van Feyenoord zijn inmiddels gearriveerd op het Stadionplein voor De Kuip. Bij de standjes op het plein worden sjaals verkocht met opschriften als 'Feyenoord Landskampioen Eredivisie Seizoen 2016-2017' en 'Feyenoord blijft bovenaan'.



Op meerdere plekken in het centrum van de stad is het al een drukte van belang. Het Stadhuisplein staat vol en er wordt flink gezongen. Ook het Binnenrotteplein loopt goed vol. Op beide locaties kunnen de fans de wedstrijd op schermen bekijken.



Waterkanonnen

De politie is massaal op de been en kan waterkanonnen inzetten als de situatie uit de hand zou lopen. De gemeente heeft in samenwerking met de politie en het openbaar ministerie extra maatregelen genomen om alles rond de wedstrijd goed te laten verlopen. Zo geldt een beperkt alcoholverbod. Alcoholverkoop in de horeca is wel toegestaan. De alcohol mag alleen in de horecagelegenheden worden gedronken, niet op straat. Winkels in het centrum van de stad mogen geen alcohol verkopen.



Herkansing

Als Feyenoord kampioen wordt, dan geldt het verbod maandag ook nog. Pakken de Rotterdammers de titel, wordt het team maandag gehuldigd op de Coolsingel. Vorige week stond eenzelfde feest op het programma, maar liep het op het veld van stadsgenoot Excelsior gruwelijk mis (3-0). Vanmiddag krijgt Feyenoord een herkansing. Opnieuw falen tegen Heracles staat gelijk met een levenslang trauma.