Zo hoort het ook: Ajax-fans bezorgen straatmuzikant dag van zijn leven in Lyon

Yari Pinnewaert

14/05/17 - 11u30

© Kos.

video

De aanhang van Ajax heeft zich afgelopen donderdag in Lyon van zijn allerbeste kant laten zien. Ze waren in de Franse stad om hun team naar de finale van de Europa League te stuwen (en dat lukte ook, ondanks de 3-1-nederlaag) en in de aanloop naar de wedstrijd zat de sfeer er ook al goed in. Zo verzamelden ze in een steeg waar op dat moment een straatmuzikant op zijn gitaar zat te tokkelen. Hij speelde 'Three little birds' van Bob Marley, een zet die de Ajacieden wel konden smaken: ze brulden luidkeels mee en de gitarist werd vervolgens overladen met muntstukken. Als bisnummer deed hij er ook nog 'Stand by me' van Ben E. King bovenop. Zo hoort het te zijn, toch?